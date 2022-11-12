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Başakşehir - Galatasaray - CANLI SKOR
- 12.11.2022 - 19:58
- Güncelleme : 12.11.2022 - 20:17
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14’ Gol… Başakşehir 0-1 Galatasaray (Kerem)
10' Leo Duarte'nin savunma arkasına gönderdiği topta Philippe Keny topa hareketlenmek istedi. Araya Nelsson girdi.
8' Sergio Oliveira'nın kullandığı korner kaleye yöneldi. Kaleci Muhammed son anda yine kornere çeldi.
7' Sağ kanatta topla buluşan Bertrand Traore, Abdülkerim'den sıyrılıp şutunu çekmek istedi. Top savunmada kaldı.
6' Sol kanatta topla buluşa Kerem, ceza alanındaki Icardi'ye ortaladı. Savunmada Youssouf Ndayishimiye araya girdi.
5' Ceza alanı önünde topla buluşan Mauro Icardi'nin vuruşu kaleci Muhammed'de kaldı.
1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'e konuk oluyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İlk 11’ler
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Berkay, Traore, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi