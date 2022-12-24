Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Ligde tam 655 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı’da Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçın da sadece 1’ini kaybetti.

Bordo-mavililer, 40 bin taraftarının desteğiyle müthiş seriyi devam ettirmek, 6 puanlık farkı azaltmak ve “Yarışta ben de varım” mesajı vermek istiyor.

Araya Giresunsopr mağlubiyetiyle giren ve sezonun ikinci bölümüne Trabzon deplasmanında başlayacak Jorge Jesus'lu lider Fenerbahçe ise zorlu virajda telafi peşinde olacak.

Bu akşam Akyazı'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bu dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Valencia