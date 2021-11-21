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    Vitor Pereira: Galibiyeti hakettik

    Vitor Pereira: Galibiyeti hakettik

    Fenerbahçe'nin Galatasaray galibiyetinin ardından, sarı-lacivertlilerin hocası Vitor Pereira, "Umarım taraftarlarımız takımla gurur duyuyorlardır." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 22:17
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 22:28
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

    Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira açıkalamalarda bulundu.

    Pereira açıklamalarında, "Her şeyden önce bugünkü maç zor bir maçtı. Birlik olduğumuzu, aile olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bunu da en iyi şekilde gösterdik. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.

    Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut, bugün kaptan olarak ruhunu yansıttı.

    Vitor Pereira: Galibiyeti hakettik #1

    "UMARIM TARAFTARLARIMIZ GURUR DUYUYORLARDIR"

    Bugün geriden geldik ve 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Umarım taraftarlarımız takımla gurur duyuyorlardır.

    Aynı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok fazla maç var, hedefimiz şampiyonluk, diğer takımlar da puan kaybedecektir, bizim de puan kaybedebiliriz ama ancak bu şekilde birlik olarak şampiyon olabiliriz.

    Aile olarak bazen acı çekmeniz gerekir ama bugün mutlu olmamız gereken bir gün. Bu şekilde devam edip, savaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira: Galibiyeti hakettik #2

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