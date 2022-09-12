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    Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Başakşehir'i ağırlıyor.
    • 12.09.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 18:57
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    Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

    Eksikler

    Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, N'Koudou, Muleka, Weghorst

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Biglia, Mounir, Berkay, Mahmut, Traore, Keny


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