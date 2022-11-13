Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, ligin köklü takımlarından Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlıların stadında oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı.

Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip Talha, Montero, Umut, Gedson, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Muleka, Cenk Tosun

Antalyaspor: Alperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Nakajima, Larsson, Wright