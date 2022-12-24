Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.338
0.04%
BTXN Coin
6.60
-6.25%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    44 yıl aranın ardından gelen tesadüf

    Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da Maxi Lopez'in golü, yıllar sonra gelen bir tesadüfe sahne oldu.
    • 24.12.2022 - 21:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    44 yıl aranın ardından gelen tesadüf

    Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor, 61. dakikada Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti. Bu gol, 44 yıl sonra bir ilke de sahne oldu.

    İkinci Trabzonsporlu oldu

    Maxi Gomez, Süper Lig tarihinde Ahmet Ceyhan'ın (Mayıs 1978) ardından Fenerbahçe'ye 61'inci dakikada gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.

    44 yıl aranın ardından gelen tesadüf #1


    Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı! Meğer estetik sonrası bambaşka biri olmuş: 'Bu Aybüke mi şimdi?'
    Medya

    Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali şaşırttı! Meğer estetik sonrası bambaşka biri olmuş: "Bu Aybüke mi şimdi?"

    Xiaomi'den kendi elektrikli aracı için yeni hamle
    Otomobil

    Xiaomi'den kendi elektrikli aracı için yeni hamle

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Görüş Bildir