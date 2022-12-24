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44 yıl aranın ardından gelen tesadüf

44 yıl aranın ardından gelen tesadüf

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da Maxi Lopez'in golü, yıllar sonra gelen bir tesadüfe sahne oldu.