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- 44 yıl aranın ardından gelen tesadüf
44 yıl aranın ardından gelen tesadüf
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da Maxi Lopez'in golü, yıllar sonra gelen bir tesadüfe sahne oldu.
- 24.12.2022 - 21:31
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor, 61. dakikada Maxi Gomez ile 1-0 öne geçti. Bu gol, 44 yıl sonra bir ilke de sahne oldu.
İkinci Trabzonsporlu oldu
Maxi Gomez, Süper Lig tarihinde Ahmet Ceyhan'ın (Mayıs 1978) ardından Fenerbahçe'ye 61'inci dakikada gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.