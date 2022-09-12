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    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
    • 12.09.2022 - 20:35
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    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

    Ligde 3 galibiyet, bir beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

    Eksikler

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Djaniny, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

    İlk 11'ler

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Stambouli, N'Diaye, Onyekuru, Belhanda, Yusuf, Emre Akbaba

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Umut, Maxi Gomez


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