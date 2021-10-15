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    Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 08:43
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    Başakşehir-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligdeki 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 17 puan toplayan Beşiktaş, 3. sırada bulunuyor.

    15. sırada yer alan Başakşehir'de yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk resmi maçına çıkıyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner maçta forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal ve Kenan Karaman kamp kadrosunda bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pjanic ve Fabrice N'Sakala da kadroda yer almadı.

    MUHTEMEL 11’LER

    Başakşehir: Volkan, Şener, Ravil, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Berkay, Deniz, Visca, Okaka

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven, Batshuayi

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