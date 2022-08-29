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- Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
- 29.08.2022 - 08:36
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek.
Haftanın kapanış maçı, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Alli, N'Koudou, Weghorst
Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N'Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare