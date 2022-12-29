Petrol
83.41
-0.69%
Euro
19.9141
0.29%
Dolar
18.7128
0.01%
Altın
1.089
0.32%
Borsa
5346
1.66%
Bitcoin
314.232
-0.23%
BTXN Coin
6.12
-2.54%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Beşiktaş-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Ligde puan kayıplarına son vermek isteyen Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u yenmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor.

    Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Ligde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığo 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

    Eksikler

    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.

    Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

    Beşiktaş-Adana Demirspor maçının muhtemel 11 leri #1

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, Redmond, Weghorst, Cenk

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre


    2022 İtalya'da en sıcak yıl oldu
    Dünya

    2022 İtalya'da en sıcak yıl oldu

    Kalp krizinden ölen Asya, son yolculuğuna uğurlandı
    3. Sayfa

    Kalp krizinden ölen Asya, son yolculuğuna uğurlandı

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Görüş Bildir