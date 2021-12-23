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    Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Süper Lig'de geride kalan haftalar büyük bir mücadeleye sahne olurken zirvede Fatih Karagümrüklü Pesic yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 11:19
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    Süper Lig'de 18 hafta geride kalırken golcüler de attığı gollerle öne çıkmaya devam ediyor.

    PESIC ZİRVEDE

    Fatih Karagümrük'ün yıldızı Pesic attığı 10 golle zirvede yer alırken, lider Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius ve Başakşehirli Okaka 9 golle 2. sırayı paylaşıyor.

    Bu isimleri 8 golle Thiam, takip ederken 7 gollü isimler de şu şekilde: Bakasetas, Bertolacci, El Kaabi, Diedhiou, Bamba, Diouf, Mesut Özil, Yatabare, Umut Bozok

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #1

    BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ SUSKUN

    Beşiktaş ve Galatasaray'da ise en golü isimler 5 gollü Larin ve Mostafa Mohamed olarak göze çarpıyor.

    İlerleyen haftalarda yarış daha da kızışacak. Bakalım gol krallığı yarışını kim kazanacak?

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #2

    Süper Lig de gol krallığı yarışı #3

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