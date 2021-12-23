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Süper Lig'de gol krallığı yarışı
Süper Lig'de geride kalan haftalar büyük bir mücadeleye sahne olurken zirvede Fatih Karagümrüklü Pesic yer alıyor.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 11:06
- Güncelleme : 23.12.2021 - 11:19
Süper Lig'de 18 hafta geride kalırken golcüler de attığı gollerle öne çıkmaya devam ediyor.
PESIC ZİRVEDE
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Pesic attığı 10 golle zirvede yer alırken, lider Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius ve Başakşehirli Okaka 9 golle 2. sırayı paylaşıyor.
Bu isimleri 8 golle Thiam, takip ederken 7 gollü isimler de şu şekilde: Bakasetas, Bertolacci, El Kaabi, Diedhiou, Bamba, Diouf, Mesut Özil, Yatabare, Umut Bozok
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ SUSKUN
Beşiktaş ve Galatasaray'da ise en golü isimler 5 gollü Larin ve Mostafa Mohamed olarak göze çarpıyor.
İlerleyen haftalarda yarış daha da kızışacak. Bakalım gol krallığı yarışını kim kazanacak?