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    Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de zorlu maraton Trabzonspor'un Antalyaspor'u ağırlamasıyla sona erebilir. 1 puan bordo-mavilileri şampiyon yapacak.
    • 30.04.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 19:35
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    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

    Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

    Antalyaspor: Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel


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