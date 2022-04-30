Trabzonspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de zorlu maraton Trabzonspor'un Antalyaspor'u ağırlamasıyla sona erebilir. 1 puan bordo-mavilileri şampiyon yapacak.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek.



Bordo-mavililerin stadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.



Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Antalyaspor: Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel