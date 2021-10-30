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Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 08:52
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Sam, Ruben, Emre, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi