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    Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 08:52
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    Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

    Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Sam, Ruben, Emre, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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