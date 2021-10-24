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Fenerbahçe - Alanyaspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 18:49
- Güncelleme : 24.10.2021 - 18:58
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou