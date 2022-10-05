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    5 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 05.10.2022 - 12:34
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    5 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14:30Pazarspor - KocaelisporTFF 2. LigYayın yok

    15:00Ankaraspor - BursasporTFF 2. LigYayın yok

    15:00Real Madrid - Shakhtar DonetskUEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk, UEFA.tv

    15:00Galatasaray - CsikszeredaUEFA Gençlik LigiGS TV

    15:30İnegölspor - ŞanlıurfasporTFF 2. LigYayın yok

    15:30Erokspor - Afjet AfyonsporTFF 2. LigYayın yok1

    6:00Sogdiana - Kuala Lumpur CityAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart,

    16:45Jorge JesusBasın ToplantısıFB TV, A Spor, Tivibu Spor

    17:00Benfica - PSGUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

    17:00Chelsea - MilanUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

    18:00KuPS - HakaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    18:30Vestmannaeyjar - Hafnarfjordurİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV

    19:45Leipzig - CelticUEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen

    19:45Salzburg - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

    19:45Vikingur Reykjavik - Valurİzlanda ÚrvalsdeildBilyoner TV

    20:00Son 16Ampute Dünya Kupası Son 16TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

    21:45Kilmarnock - St.Johnstoneİskoçya Premier LigBilyoner TV

    21:45Hull City - Wiganİngiltere ChampionshipTV 8 Buçuk

    22:00Benfica - PSGUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Chelsea - MilanUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Juventus - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Manchester City - KopenhagUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    22:00Real Madrid - Shakhtar DonetskUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Sevilla - B.DortmundUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    23:30General Caballero - GuairenaParaguay 1. Ligi - AperturaBilyoner TV


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