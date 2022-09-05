Petrol
95.56
2.73%
Euro
18.101
-0.10%
Dolar
18.2248
0.14%
Altın
1.004
0.17%
Borsa
3321
0.00%
Bitcoin
363.153
-0.10%
BTXN Coin
5.15
2.58%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    5 EYLÜL PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 05.09.2022 - 12:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5 EYLÜL PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    18:00HJK Helsinki - HIFK HelsinkiFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    18:00Lokomotif Tiflis - Dila GoriGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    18:30Radomlje - BravoSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    18:45Arges - HermannstadtRomanya Liga 1Bilyoner TV

    19:00Grorud - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV

    19:00Raufoss - FredrikstadNorveç 1. LigiBilyoner TV

    19:00Sogndal - SkeidNorveç 1. LigiBilyoner TV

    19:00Stabaek - BryneNorveç 1. LigiBilyoner TV

    19:00Stjordals Blink - KongsvingerNorveç 1. LigiBilyoner TV

    19:00Piast Gliwice - LegnicaPolonya Ekstraklasa Bilyoner TV

    19:00Saburtalo Tiflis - BolnisiGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    19:00Telavi - Dinamo TiflisGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    19:15Cerrito - River PlateUruguay Premier LigiBilyoner TV

    19:30Monza - Atalantaİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    19:30Salernitana - Empoliİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV

    20:00Samsunspor - Manisa FKSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2

    20:00Afjet Afyonspor - BursasporTFF 2. LigYayın yok

    20:00Kalmar - Varbergsİsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    20:00Mjallby - Göteborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    20:00Varnamo - Helsingborgİsveç AllsvenskanFutbol

    20:00Brage - Utsiktensİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Dalkurd - Brommapojkarnaİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Aarhus - NordsjaellandDanimarka Süper LigiBilyoner TV

    20:10Norrköping - Hammarbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    21:00Galatasaray - Gaziantep FKSpor Toto Süper LigBein Sports 1

    21:00Jong Ajax - HeraclesHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:00Jong AZ - DordrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:00Jong PSV - OssHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:30Uni. Craiova - Farul ConstantaRomanya Liga 1Bilyoner TV

    21:30Wisla Plock - Gornik ZabrzePolonya EkstraklasaBilyoner TV

    21:30Fenix - Plaza ColoniaUruguay Premier LigiBilyoner TV

    21:45Torino - Lecceİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    21:45Pau - St. EtienneFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV

    22:00Valladolid - Almeriaİspanya La LigaS Sport Plus, Bilyoner TV

    22:00Middlesbrough - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3

    22:00Real Oviedo - Levanteİspanya La Liga 2 Bilyoner TV

    23:30Deportivo Binacional - Alianza Atl.Peru Primera-AperturaBilyoner TV


    İlginizi Çekebilir

    Polonya'da 'kadın vampir'e ait olduğu düşünülen iskelet bulundu
    Dünya

    Polonya'da "kadın vampir"e ait olduğu düşünülen iskelet bulundu

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere çay ısmarladı

    Görüş Bildir