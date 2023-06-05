5 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

16:00 Torpedo Kutaisi - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00 Dinamo Tiflis - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 52 Orduspor - Karaköprü Bld. TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Yayın Yok

20:00 Varbergs - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Skövde - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Trelleborgs - Brage İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Dinamo Batum - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 Eskilsminne - Angelholm İsveç Division 1 Bilyoner TV

20:10 Malmö - Degerfors İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

21:45 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga Play-Out Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1