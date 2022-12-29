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    Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, Sivasspor karşısında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 08:44
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    Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

    Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

    Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

    Eksikler

    Galatasaray'da Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Mathias Ross ile Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor.

    Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

    Sivasspor'da Appindangoye, Camara, Murat Paluli ve Leke James kadroda yer almayacak.

    Sivas

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis

    Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, SabiA, Yatabare


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