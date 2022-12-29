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Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 29.12.2022 - 08:44
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.
Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.
Eksikler
Galatasaray'da Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Mathias Ross ile Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.
Sivasspor'da Appindangoye, Camara, Murat Paluli ve Leke James kadroda yer almayacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Robin, Charisis, SabiA, Yatabare