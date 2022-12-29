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    Sivasspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
    • 29.12.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 16:53
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    Sivasspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

    Sivasspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp.

    İlk 11'ler

    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Keita, Saba, Erdoğan, Ahmed, Yatabare

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis


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