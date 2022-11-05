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    Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
    • 05.11.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 09:18
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.

    Sarı-kırmızılıların stadında oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

    İki takım ligde ne durumda?

    Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

    Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

    Eksikler

    Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler.

    Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.

    Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #2

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, Cenk, Weghorst, Redmond


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