Trezeguet golleri hakkında konuştu

Başakşehir'de oynayan Trezeguet, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Medipol Başakşehir Trezeguet, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM BANA YARDIMCI OLURSA GOL YOLLARINDA ETKİLİ OLUYORUM"

Karşılaşma hakkında konuşan Trezeguet "Büyük bir takıma karşı zor bir maç oynadık. Günümüzde değildik. Yine de 1 puandan fazlasını alabilirdik. Bu şansa sahiptik. Bugünkünden daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor." dedi.



Trezguet ayrıca "Her zaman kazanma var aklımda. Takımıma kazanması için yardımcı oluyorum. Takım bana ne kadar yardımcı olursa, ben de gol yollarında o kadar etkili olurum. İnanıyorum ki Başakşehir'i hak ettiği yere getirme gayretinde olacağım." diye konuştu.