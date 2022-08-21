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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
    • 21.08.2022 - 08:37
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    Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş'ın evinde 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst

    Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne


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