Miralem Pjanic'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın geçen sezon Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Türkiye'deki son röportajında, "Beşiktaş’a şampiyonluk borcum var. Onu da bir gün mutlaka ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig’de ve Avrupa’da sezonu istediği yerde bitirememesine rağmen, transferin son günü Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic’in gelişi büyük yankı uyandırmıştı.

Sözleşmesi biten Boşnak yıldız, Türkiye’deki son röportajını Hürriyet’e verirken, bunun bir veda olmadığını ve tekrar Beşiktaş’a geleceğini söyledi. İşte ünlü futbolcunun açıklamaları:

"Beşiktaş'a şampiyonluk borcum var"

“Buraya umutlarla geldim. Geçen yıl imkânsızlıklar içinde, kadro eksiğine rağmen iki kupa kazanmış bir takıma gelmiştim. Geldiğim takımın büyüklüğünün farkındayım. Yaşamını yitiren eski gazeteci Vedat Vatansever, Beşiktaş’ı anlata anlata bitiremedi. Ardından dostum Tosic aradı. Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nur Çebi ile 2 dakika konuştum. Ardından imza için geldim. Beklenen futbolu göstermeye çalıştım ama araya giren pandemi ve sakatlıklar tüm planlarımı altst etti. Türkiye benim ikinci vatanım. Ama futbol yaşamıma İtalya’da devam etmek istiyorum. Beşiktaş’a şampiyonluk borcum var. Onu da bir gün mutlaka ödeyeceğim.





"Sergen Yalçın bana çok iyi yaklaştı ve hep destek oldu"

Bir takımın başına gelebilecek en büyük felaketleri yaşadık. Fakat sezon başı ve Şampiyonlar Ligi maçlarında Covid-19 ile sakatlıklar yüzünden genç ekiple sahaya çıktık. Zorlu rakiplerle mücadele ettik. Sıfır çektik. Takım olarak moral ve motivasyonumuz düştü. Sağ olsunlar, başkan ve yönetim sürekli arkamızda durdu. Teknik direktör Sergen Yalçın bana çok iyi yaklaştı ve destek verdi. Karakterli bir teknik adam. Teknik ekip ve arkadaş ortamım mükemmeldi. Beşiktaş’ta takımımız genel olarak beni sahiplendi.





"Beşiktaş taraftarı adeta ölüyü oynatır"

Birçok statta futbol oynadım, bonservisimi elinde tutan Barcelona benim evim gibi ancak Vodafone Park, müthiş bir taraftar topluluğuna sahip. Oynanan her karşılaşmada 90 dakika boyunca rakibi sürekli baskı altına alıyorlar. Beşiktaş taraftarı adeta ölüyü oynatır. Beşiktaş’a gelmek benim için onur oldu. Burada müthiş bir atmosfer yaşadım. Bu nedenle ben veda etmiyorum, tekrar döneceğim.





"İstanbul'un hastasıyız"

Çünkü Beşiktaş benim yuvam. Ben ve ailem İstanbul’un hastasıyız. Yarım kalan başarı öyküm var. Beşiktaş forması altında Süper Kupa’yı kazanırken yaşadığım mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Takım olarak büyük bir sevinç yaşadık.





"G.Saray ile oynadığımız derbi maç unutulmazdı"

Bazı karşılaşmalarda sakatlık gibi sorunlar nedeniyle forma giyemedim. Taraftarlar ilk geldiğim günden bu zamana kadar sahip çıktı. Galatasaray’ı 2-1 yendiğimiz maçtaki atmosferi unutamam. Mükemmel oynadık. Rakibimizin çok iyi silahları olmasına rağmen kazandık. İlk yarıda Kayserispor ve Fenerbahçe ile yaptığımız maçlar da çok heyecanlıydı.

"Trabzonspor şampiyonluğu hak etti"

Trabzonspor Süper Lig’de şampiyonluğu hak etti. Çok iyi bir kadroları var. Yedek kulübesinde bile sahada mücadele edecek ilk 11’i mevcuttu. Tebrik ederim. Trabzonspor’un şampiyonluğunda büyük gücün taraftarlar olduğunu gördük. Bence Fenerbahçe’nin kadrosu da küçümsenmemeli. Fenerbahçe için bence bu noktada Mesut Özil büyük faktör.

"Türkiye'de fizik önemli"

Türkiye'de futbol mantalitesi Avrupa’ya göre çok farklı. Türkiye’de tüm takımlar fizik üstünlüğüne önem veriyorlar. Sistem ve taktik ön plana çıkmalı. Bunu herkes görüyor. Sergen Yalçın elindeki kadro ile en iyisini yapmaya çalıştı. Pandemi ve sakatlık yüzünden baş edemedi.

"Sabretmek gerekiyor"

Ismael Hoca değişim ve yeni sezon için çalışıyor. Avrupai sistem oturtmaya çalışıyor. Biraz inanmak ve sabretmek gerek. Çünkü Türkiye’de günlük başarı bekleniyor. Bu da futbolcularda stres oluşturuyor.”