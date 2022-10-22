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    Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11 haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
    • 22.10.2022 - 18:59
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 19:51
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    Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.

    Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

    Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka, Traore


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