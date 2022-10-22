Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 11 haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk edecek.

Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka, Traore