Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girecek olan Fenerbahçe'nin kafilesi belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia, Arda Güler, Ezgjan Alioski ve Luan Peres, kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin 24 kişilik kamp kadrosu

Bugün Antalya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

'Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Muhammed Doğukan Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mauricio Lemos, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İsak Vural, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Armindo Bruma, Diego Rossi, Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.'

Rakipler Alanyaspor ve Salernitana

Kamp sürecinde sarı-lacivertli takım, Süper Lig ekiplerinden C. Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.