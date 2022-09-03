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    Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
    • 03.09.2022 - 08:53
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    Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

    Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Pedro

    Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Campanharo, Mane, İlhan Parlak


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