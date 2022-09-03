Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Joshua King, Pedro

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Campanharo, Mane, İlhan Parlak