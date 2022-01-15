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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 08:52
- Güncelleme : 15.01.2022 - 09:37
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Kudriashov, Mukairu, Bünyamin Balcı, Fredy, Güray Vural, Mehmedi, Doğukan Sinik, Crivelli
Fenerbahçe: Berke; Osayi, Tisserand, Kim, Ferdi; Zajc, Sosa; İrfan, Mesut, Pelkas; Serdar