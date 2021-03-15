Fenerbahçe'nin 'Kadıköy kalesi' yıkıldı

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki 6. mağlubiyetini aldı. Başkent ekibi, 21 yıl sonra İstanbul'da kazanarak kümede kalma umudunu artırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçmesine rağmen ligin son sırasındaki Başkent ekibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

21 YIL SONRA GELEN ZAFER

Son 2 sezondur Kadıköy'de birçok yenilgi alan Fenerbahçe, 21 yıl sonra Ankara ekibine mağlup olarak bir yenilmezlik serisini daha yitirdi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, ezeli rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a yıllar sonra yenilerek taraftarını üzmüştü.

Kadıköy'de yıllar sonra 3 puan alan takımlar:

Trabzonspor - 23 yıl

Galatasaray - 21 yıl

Gençlerbirliği - 21 yıl

Göztepe - 21 yıl

Beşiktaş - 15 yıl

Sivasspor - 7 yıl

Konyaspor - 4 yıl

Yeni Malatya - Tarihte ilk kez



