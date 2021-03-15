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    Fenerbahçe'nin 'Kadıköy kalesi' yıkıldı

    Fenerbahçe'nin 'Kadıköy kalesi' yıkıldı

    Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki 6. mağlubiyetini aldı. Başkent ekibi, 21 yıl sonra İstanbul'da kazanarak kümede kalma umudunu artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:18
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    Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

    Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçmesine rağmen ligin son sırasındaki Başkent ekibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

    Fenerbahçe nin Kadıköy kalesi yıkıldı #1

    21 YIL SONRA GELEN ZAFER

    Son 2 sezondur Kadıköy'de birçok yenilgi alan Fenerbahçe, 21 yıl sonra Ankara ekibine mağlup olarak bir yenilmezlik serisini daha yitirdi.

    Bilindiği gibi Fenerbahçe, ezeli rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a yıllar sonra yenilerek taraftarını üzmüştü.

    Kadıköy'de yıllar sonra 3 puan alan takımlar:

    Trabzonspor - 23 yıl
    Galatasaray - 21 yıl
    Gençlerbirliği - 21 yıl
    Göztepe - 21 yıl
    Beşiktaş - 15 yıl
    Sivasspor - 7 yıl
    Konyaspor - 4 yıl
    Yeni Malatya - Tarihte ilk kez

    Fenerbahçe nin Kadıköy kalesi yıkıldı #2

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