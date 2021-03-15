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- Fenerbahçe'nin 'Kadıköy kalesi' yıkıldı
Fenerbahçe'nin 'Kadıköy kalesi' yıkıldı
Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki 6. mağlubiyetini aldı. Başkent ekibi, 21 yıl sonra İstanbul'da kazanarak kümede kalma umudunu artırdı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 09:30
- Güncelleme : 15.03.2021 - 10:18
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçmesine rağmen ligin son sırasındaki Başkent ekibine 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
21 YIL SONRA GELEN ZAFER
Son 2 sezondur Kadıköy'de birçok yenilgi alan Fenerbahçe, 21 yıl sonra Ankara ekibine mağlup olarak bir yenilmezlik serisini daha yitirdi.
Bilindiği gibi Fenerbahçe, ezeli rakipleri Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a yıllar sonra yenilerek taraftarını üzmüştü.
Kadıköy'de yıllar sonra 3 puan alan takımlar:
Trabzonspor - 23 yıl
Galatasaray - 21 yıl
Gençlerbirliği - 21 yıl
Göztepe - 21 yıl
Beşiktaş - 15 yıl
Sivasspor - 7 yıl
Konyaspor - 4 yıl
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