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    Kayserispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
    • 15.10.2022 - 08:39
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    Kayserispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

    Eksikler

    Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Muhtemel 11'ler

    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Ramazan, Gavranovic, Cardoso

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi


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