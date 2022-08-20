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    Antalyaspor - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
    • 20.08.2022 - 21:44
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 22:18
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    26' Soldan Trezeguet'in ceza sahasına gönderdiği topa Cornelius vurdu ancak savunmada Veysel araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

    25' Soldan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde vuruşunu yapan Cornelius kaleci Ruud Boffin'i geçemedi.

    18' Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topa Cornelius kafayı vurdu. Top kaleci Ruud Boffin'de kaldı.

    14' Gol... Antalyaspor 1-0 Trabzonspor (Fernando)

    9' Orta alanda Fedor Kudryashov, Andreas Cornelius'u düşürdü. Trabzonspor duran top kazandı.

    6' Sağ kanattan Alassane Ndao'nun içeriye yerden gönderdiği topu Vitor Hugo uzaklaştırdı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda  Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.

    Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

    İlk 11'ler

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius


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