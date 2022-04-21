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    Burak Elmas'tan seçim açıklaması

    Burak Elmas'tan seçim açıklaması

    Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, 26 Mart'taki genel kurula gelen ihtiyati tedbir kararıyla ilgili, "Cuma günü mahkeme tedbiri kaldırmazsa, seçim kararını yeniden açıklarız." dedi
    • 21.04.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 09:36
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    Gaalatasaray'da 26 Mart günü yapılan Olağan Genel Kurul'a mahkemeden ihtiyati tedbir kararı gelmişti.

    Bu kararın ardından genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusunu değerlendiren İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçimin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme üzerine başkan Burak Elmas hem ekibi hem de adaylarla olağanüstü bir görüşme yaptı ve yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava açtı.

    Fırat Develioğlu'nun ardından Galatasaray üyesi Abdullah Burhan Sadıkoğlu da genel Kurulun iptaline ve seçimin durmasına yönelik başvuruda bulundu.

    Burak Elmas tan seçim açıklaması #1

    Cuma günü karar verilecek

    Mahkeme, Cuma günü Fırat Develioğlu'nun başvurusunu değerlendirecek ve kararını açıklayacak. Ardından Abdullah Burhan Sadıkoğlu'nun başvurusunu incelemeye alacak.

    Sarı-kırmızılı camiada seçim belirsizliği sürerken Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu.

    Burak Elmas tan seçim açıklaması #2

    “Mahkeme tedbiri kaldırmazsa seçime gideriz”

    Elmas, "Mahkemeden tedbirin kalkmaması yönünde bir karar çıkarsa hemen seçim kararı alırım" diyerek tartışmaları sonlandırdı. 30 Nisan'da yapılacak genel kurulun tedbiren durdurulması üzerine bulunan sarı-kırmızılıların başkanının, "Cuma günü (yarın) mahkeme tedbiri kaldırmazsa, seçim kararını yeniden açıklarız. 21 veya 28 Mayıs uygunsa bu tarihlerde seçimi gerçekleştiririz." dediği öğrenildi.

    Burak Elmas tan seçim açıklaması #3

    “Vallahi billahi seçim yapacağım mı demeliyim”

    Başkan adaylarından Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile beraber, Divan Başkanı Aykutalp Derkan ve genel kurulu yöneten Metin Sinan Aslan'ın hazır bulunduğu zoom toplantısında konuşan Elmas'ın, "Aslında bu toplantıya katılmayı da etik bulmuyorum. Her defasında bu seçimin olacağını söyledim. 'Vallahi billahi seçim yapacağım' mı demeliyim. 3-4 kez yazılı ve sözlü seçim yapacağımızı söyledik" ifadelerini kullandığı belirtildi.


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