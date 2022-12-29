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Sivasspor - Galatasaray - CANLI SKOR
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
- 29.12.2022 - 16:52
- Güncelleme : 29.12.2022 - 17:00
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Sivasspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp.
İlk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Keita, Saba, Erdoğan, Ahmed, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis