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    Sivasspor - Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
    • 29.12.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 17:00
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşılaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

    Sivasspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgüç Türkalp.

    İlk 11'ler

    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Keita, Saba, Erdoğan, Ahmed, Yatabare

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan, Kerem, Mertens, Rashica, Gomis


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