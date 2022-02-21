Galatasaray, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

Galatasaray, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatatasay, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan sarrı-kırmızılılar, 3. dakikada Nelsson'un golüyle öne geçti.

Golün ardından düşük tempoda ilerleyen maçta Göztepe 45+1'de Ndiaye'nin penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasında 1-1'lik beraberlikle gidildi.

GALATASARAY SON DAKİKADA MAÇI ALDI

İkinci yarıda da iki takım rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Karşılaşmanın 70. dakikasında penaltı kazanan Göztepe'de Ndiaye yeniden topun başına geçti. Ndiaye kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

87. dakikada penaltı kazanan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi.

90+9'da Bafetimbi Gomis yeniden sahneye çıktı ve penaltı golüyle takımını öne geçridi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2 kazandı.