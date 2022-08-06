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    Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
    • 06.08.2022 - 21:09
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 21:11
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    Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

    Siyah-beyazlıların stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alacak.

    Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saïss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranović


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