58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ertelendi Türkiye Bisiklet Federasyonu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ekim ayına ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23-30 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Ekim ayına ertelendi

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliğiyle istişare edilerek alınan erteleme kararıyla ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun şu görüşlerine yer verildi: