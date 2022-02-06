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Beşiktaş - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 08:38
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın stadında oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Pjanic; Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin; Batshuayi.
Antalyaspor: Boffin; Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov; Poli, Fernando; Mehmedi, Ghacha, Doğukan; Wright