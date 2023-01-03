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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, derbi öncesi Antalyaspor maçında hata yapmak istemiyor.
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 08:41
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
3 maçlık galibiyet serisinin ardından Ankaragücü ve Başakşehir'e kaybederek ateş hattına doğru gerileyen 14. sıradaki Antalyaspor ise zorlu maçta kötü gidişata son verme peşinde olacak.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Soner, Fernando, Gökdeniz, Fredy, Larsson, Wright
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Arao, Crespo (Zajc), Alioski (Ferdi), İrfan, Batshuayi, King