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    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 20:01
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    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

    Ligin 20. haftasında Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi

    Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet


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