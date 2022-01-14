Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Ligin 20. haftasında Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi

Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet