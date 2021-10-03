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Rizespor-Galatasaray - CANLI SKOR
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 03.10.2021 - 18:44
- Güncelleme : 03.10.2021 - 19:00
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1' Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed