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    Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 14:56
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    Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf

    Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

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