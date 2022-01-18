Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider olan ve şampiyonluk olarak tek aday gösterilen Trabzonspor, Giresunspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Sivas maçında takılan ve 1-1 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında tereddüt yaşamak istemiyor.

İlk başlarda kötü giden ancak gidişatını hızla değiştiren ve yükselemeye başlayan Giresun ise maçtan 3 puan koparmak için elinden geleni yapacak.

Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisine ulaşmak istiyor.

Futbolseverler bu kapsamda, "Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, yarın sahasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

LİDER 4 EKSİKLE SAHADA OLACAK

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile koronavirüs testi pozitif çıkan Nwakaeme, kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.