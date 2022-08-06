6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbol tutkunları 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak maçları araştırıyor.İşte bugün dünyada oynanacak önemli maçlar ve maç saatleri..

Dünya futbolunu yakından takip edenler uzun süren hasretin ardından liglerin başlamasıyla günlük maç takvimlerini araştırmaya başladı.Dünya liglerinde bugün hangi takımların maçları oynanacak sorusu gündeme geldi.

Futbolseverlerin merakını gidermek için 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçlar ve başlama saatlerini sizler için derledik.İşte 6 Ağustos 2022 maç takvimi..

Süper Lig

Sivasspor - Gaziantep (19.15)

Beşiktaş - Kayserispor (21.45)

Premier Lig

Fulham - Liverpool (14.30)

Tottenham - Southampton (17.00)

Bournemouth - Aston Villa (17.00)

Newcastle United - Nottingham Forest (17.00)

Leeds United - Wolverhampton (17.00)

Everton - Chelsea (19.30)

Almanya Ligi

Wolfsburg - Werder Bremen (16.30)

Augsburg - Freiburg (16.30)

Mönchengladbach - Hoffenheim (16.30)

Bochum - Mainz 05 (16.30)

Union Berlin - Hertha Berlin (16.30)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (19.30)

Fransa Ligi

RC Strasbourg - Monaco (18.00)

Clermont - PSG (22.00)

Hollanda Ligi

Fortuna Sittard - Ajax (17.30)

Cambuur - Excelsior (19.45)

PSV Eindhoven - Emmen (21.00)

RKC Waalwijk - Utrecht (22.00)

Portekiz Ligi

Rio Ave - Vizela (17.30)

Estoril - Famalicao (20.00)

Porto - Maritimo (22.30)