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    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbol tutkunları 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak maçları araştırıyor.İşte bugün dünyada oynanacak önemli maçlar ve maç saatleri..
    • 06.08.2022 - 12:24
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    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Dünya futbolunu yakından takip edenler uzun süren hasretin ardından liglerin başlamasıyla günlük maç takvimlerini araştırmaya başladı.Dünya liglerinde bugün hangi takımların maçları oynanacak sorusu gündeme geldi.

    Futbolseverlerin merakını gidermek için 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçlar ve başlama saatlerini sizler için derledik.İşte 6 Ağustos 2022 maç takvimi..

    6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1

    Süper Lig

    Sivasspor - Gaziantep (19.15)

    Beşiktaş - Kayserispor (21.45)

    Premier Lig

    Fulham - Liverpool (14.30)

    Tottenham - Southampton (17.00)

    Bournemouth - Aston Villa (17.00)

    Newcastle United - Nottingham Forest (17.00)

    Leeds United - Wolverhampton (17.00)

    Everton - Chelsea (19.30)

    Almanya Ligi

    Wolfsburg - Werder Bremen (16.30)

    Augsburg - Freiburg (16.30)

    Mönchengladbach - Hoffenheim (16.30)

    Bochum - Mainz 05 (16.30)

    Union Berlin - Hertha Berlin (16.30)

    Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (19.30)

    Fransa Ligi

    RC Strasbourg - Monaco (18.00)

    Clermont - PSG (22.00)

    Hollanda Ligi

    Fortuna Sittard - Ajax (17.30)

    Cambuur - Excelsior (19.45)

    PSV Eindhoven - Emmen (21.00)

    RKC Waalwijk - Utrecht (22.00)

    Portekiz Ligi

    Rio Ave - Vizela (17.30)

    Estoril - Famalicao (20.00)

    Porto - Maritimo (22.30)


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