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- 6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
6 Ağustos Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 06.08.2022 - 12:24
Dünya futbolunu yakından takip edenler uzun süren hasretin ardından liglerin başlamasıyla günlük maç takvimlerini araştırmaya başladı.Dünya liglerinde bugün hangi takımların maçları oynanacak sorusu gündeme geldi.
Futbolseverlerin merakını gidermek için 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maçlar ve başlama saatlerini sizler için derledik.İşte 6 Ağustos 2022 maç takvimi..
Süper Lig
Sivasspor - Gaziantep (19.15)
Beşiktaş - Kayserispor (21.45)
Premier Lig
Fulham - Liverpool (14.30)
Tottenham - Southampton (17.00)
Bournemouth - Aston Villa (17.00)
Newcastle United - Nottingham Forest (17.00)
Leeds United - Wolverhampton (17.00)
Everton - Chelsea (19.30)
Almanya Ligi
Wolfsburg - Werder Bremen (16.30)
Augsburg - Freiburg (16.30)
Mönchengladbach - Hoffenheim (16.30)
Bochum - Mainz 05 (16.30)
Union Berlin - Hertha Berlin (16.30)
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (19.30)
Fransa Ligi
RC Strasbourg - Monaco (18.00)
Clermont - PSG (22.00)
Hollanda Ligi
Fortuna Sittard - Ajax (17.30)
Cambuur - Excelsior (19.45)
PSV Eindhoven - Emmen (21.00)
RKC Waalwijk - Utrecht (22.00)
Portekiz Ligi
Rio Ave - Vizela (17.30)
Estoril - Famalicao (20.00)
Porto - Maritimo (22.30)