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    6 EYLÜL SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 06.09.2022 - 11:57
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    6 EYLÜL SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    16:00Gagra - Torpedo KutaisiGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    16:00Samgurali - Dinamo BatumGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    19:45Dinamo Zagreb - ChelseaUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

    19:45B.Dortmund - KopenhagUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    20:00Jönköpings - Östersİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Trelleborgs - Eskilstuna Unitedİsveç SuperettanBilyoner TV

    22:00Benfica - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Celtic - Real MadridUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, cbcsport.tv, Exxen

    22:00PSG - JuventusUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

    22:00Leipzig - Shakhtar DonetskUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Salzburg - MilanUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Sevilla - Manchester CityUEFA Şampiyonlar LigiExxen


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