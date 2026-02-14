6 gol atıldı! Sivasspor - Vanspor maçında kazanan yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Vanspor konuk etti.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Sivasspor'un golleri 8. dakikada Aaron Appindangoye ve 28 ile 32. dakikalarda Rey Manaj'dan geldi.

Vanspor'a beraberliği getiren golleri ise 30 ve 68. dakikalarda Kenneth Obinna Ma ve 90+5. dakikada Ensar Çavuşoğlu kaydetti.

REY MANAJ'DAN DUBLE

Sivasspor'da serbest vuruştan şık bir gol atan Rey Manaj, bir sezonluk aranın ardından geri döndüğü ikinci maçta iki gol kaydetti.

BERABERLİKLE BAŞLADI

Öte yandan Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrası Sivasspor'un başına geçen teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk maçından beraberlikle ayrılmış oldu.

LİGDEKİ DURUM

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sivasspor, puanını 31'e yükseltti. Vanspor ise 35 puana ulaştı.

Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Vanspor ise Bodrum FK'yı konuk edecek.