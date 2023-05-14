6 gollü maçta 3 puan Inter'in oldu Inter, İtalya Serie A'nın 35. haftasında konuk ettiği Sassuolo'yu 4-2 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

AA İtalya Serie A'nın 35. haftasında ligi gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir konumda bitirme hedefindeki Inter, orta sıralardaki Sassuolo'yu ağırladı. İlk yarıda 41. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle üstünlüğü yakalayan Inter devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda konuk ekipten Ruan Tressoldi'nin 55. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez ile skoru 3-0'a getirdi. 63. dakikada Matheus Henrique, Sassuolo adına farkı 2'ye indirdi: 3-1. Sassuolo, 77. dakikada Davide Frattesi ile farkı 1'e düşürdü: 3-2. Maçın skorunu belirleyen golü ev sahibi takımda Lukaku, 89. dakikada attı: 4-2. Inter, Sassuolo'yu 4-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Serie A'da üst üste 5. galibiyetini alan Inter puanını 66 yaptı ve maç eksiği bulunan 2. sıradaki Juventus ile puanları eşitledi. Sassuolo ise haftayı puansız kapattı ve 44 puanla 13. sırada kaldı. Milli yıldızlarımız oynamadı Inter kadrosundaki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile Sassuolo'daki milli futbolcumuz Mert Müldür yedek soyundukları bu maçta görev almadı.