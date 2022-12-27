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6 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 6 kulübün PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
- 27.12.2022 - 18:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Trabzonspor, Ümraniyespor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği bildirildi.
2 idareci disipline gönderildi
Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildikleri kaydedildi.