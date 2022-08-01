Sivasspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa maçını kaybeden Sivasspor, moral bulmak için Süper Lig'in ilk maçını kazanmak istiyor.

Gaziantep ile yeni sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Yiğidolar, kupanın kaybedişini unutturma derdinde.

Gaziantep ise geçen sene inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi ancak Süper Lig'de kalmayı başardı.

Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Antep Kulübü, bu kapsamda da Sivasspor'u yenmek istiyor.

Maçı izlemek isteyenler ise "Sivasspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki,Sivasspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Sivasspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasındaki Sivasspor - Gaziantep FK maçı 6 Ağustos 2022 Cumartesi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15'de başlayacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.