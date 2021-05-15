Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı

Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı

Beşiktaşlı taraftarlar, gelen 16. şampiyonluğun ardından, 7 yıl önce Fenerbahçe resmi Twitter hesabından atılan 4. yıldız tweetini yeniden gündeme getirdi.

21 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu.

Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.

YENİ SEZON YİNE YÜKLENEMEDİ

Hatırlanacağı gibi bundan tam 7 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.

İŞTE ONLARDAN SADECE BİRİ