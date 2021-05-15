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- Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı
Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı
Beşiktaşlı taraftarlar, gelen 16. şampiyonluğun ardından, 7 yıl önce Fenerbahçe resmi Twitter hesabından atılan 4. yıldız tweetini yeniden gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 22:24
- Güncelleme : 15.05.2021 - 22:43
21 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu.
Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.
YENİ SEZON YİNE YÜKLENEMEDİ
Hatırlanacağı gibi bundan tam 7 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.
Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.
İŞTE ONLARDAN SADECE BİRİ