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    Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı

    Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı

    Beşiktaşlı taraftarlar, gelen 16. şampiyonluğun ardından, 7 yıl önce Fenerbahçe resmi Twitter hesabından atılan 4. yıldız tweetini yeniden gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 22:24
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 22:43
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    21 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu.

    Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.

    Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı #1

    YENİ SEZON YİNE YÜKLENEMEDİ

    Hatırlanacağı gibi bundan tam 7 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

    Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.

    İŞTE ONLARDAN SADECE BİRİ

    Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı #2

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