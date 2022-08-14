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    Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • 14.08.2022 - 20:50
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    Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor'a konuk olacak.

    Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

    Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

    İlk 11'ler

    Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Targhalline, Fatih, Candeias, Balkovec, Tayfur.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.


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