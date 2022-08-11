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- Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko'ya konuk oluyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
- Haber Merkezi
- 11.08.2022 - 19:09
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak.
Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus yayınlayacak.
Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.
Fenerbahçe'nin 11'i
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun
Slovacko: Nguyen; Tomic, Simko, Kadlec, Doski; Danicek, Travnik, Levin; Petrzela, Holzer, Sasinka.